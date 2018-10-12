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12 Ekim 2018 Cuma 17:11

Silahlı saldırıya 3 tutuklama

Samsun’da karşılıklı silahlı saldırı olayına karışan 3 kişi mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. (23) ile Y.D.(38) ve E.D.(33) kardeşler arasında...

Silahlı saldırıya 3 tutuklama
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Samsun’da karşılıklı silahlı saldırı olayına karışan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. (23) ile Y.D.(38) ve E.D.(33) kardeşler arasında karşılıklı silahlı saldırı düzenlendi. Aralarındaki eski husumete dayılı olarak gerçekleştirilen saldırıda T.A.’nın pampalı tüfekle, Y.D.’nin de tabancayla ateş açtığı tespit edildi. Saldırıda ölen ve yaralana olmazken bir evinin kapasına tüfekten çıkan saçmalar ile tabancadan çıkan kurşunlar isabet etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili T.A., Y.D. ve E.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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