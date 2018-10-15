ASAYİŞ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:54

Silahlı vurulmuş halde bulunan büfecinin intihar ettiği tespit edildi

Samsun’da kendi büfesinin yazıhanesinde tabancayla vurulmuş halde bulunan büfecinin yapılan araştırma sonucu intihar ettiği ortaya çıktı.

Silahlı vurulmuş halde bulunan büfecinin intihar ettiği tespit edildi
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Samsun’da kendi büfesinin yazıhanesinde tabancayla vurulmuş halde bulunan büfecinin yapılan araştırma sonucu intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, İlkadım ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi’nde bulunan bir büfede saat 09.00’da meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, büfe sahibi Umut Fırat Ekmekçiler (41), büfenin yazıhane kısmında koltukta otururken tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Sabah iş yerini açan büfe çalışanı korkunç olayla karşılaşınca olayı polise ve 112’ye bildirdi. Olaya yerine giden sağlık ekipleri büfecinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Fırat Ekmekçiler’in intihar ettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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