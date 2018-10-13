Silahlı yaralama şüphelileri yakalandı

Eskişehir’de dün bir müteahhidi silahla yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Büyükdere Mahallesi Halk Caddesi’ndeki bir kahvehanede müteahhit olduğu öğrenilen Veli E.’yi (44), meydana gelen tartışma üzerine bacağından vurup kaçtıkları iddia edilen Ayhan Y., İlker T. ve Serhat K.’yi yakalayarak gözaltına alındı.

Öte yandan Serhat K.’nin üzerinde kuru sıkıdan bozma suç aleti silahın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.