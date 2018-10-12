Şili’de AVM’de silahlı soygun

Şili’nin başkenti Santiago’da, bir alışveriş merkezinde hırsızlar bir mücevherat mağazasını soymaya çalıştı.

Şili’nin başkenti Santiago’da, bir alışveriş merkezinde hırsızlar bir mücevherat mağazasını soymaya çalıştı.

Şili’nin başkenti Santiago’da Türk Büyükelçiliğinin sadece birkaç yüz metre yakınında bulunan, ülkenin en büyük alışveriş merkezi Costanera Center’da hırsızlar gündüz gözüyle bir mücevherat mağazasını soymaya çalıştı.

Ülkenin en zengin ilçelerinden birisi olarak kabul edilen Providencia’da bulunan Güney Amerika’nın en yüksek binası olan Costanera Center’a giren yüzü maskeli hırsızlar yerel saatler 13.40’da eylemlerini gerçekleştirdi. Alışveriş merkezinin müşterileri cep telefonlarıyla olay anını kayıt ederken, suçluların en az 5 güvenlik görevlisini ateşli silahlarla korkutmaları ve güvenlik görevlilerinin hiçbir şey yapmaması dikkat çekti.

Hırsızlar alışveriş merkezindeki mücevherat dükkanını soyduktan sonra dışarıda bekleyen araçla olay yerinden uzaklaştı. Hemen otobana bağlanıp kaçmaya çalışan hırsızları yakalatan ise kendi hataları oldu. Polisin kendilerini takip etmemesine rağmen otobanda korkuluklara çarpan aracın içinde bulunan hırsızlar yaralı şekilde polisin eline geçti.