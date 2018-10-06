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06 Ekim 2018 Cumartesi 18:33

Silivri’de doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi

Silivri Kadıköy Mahallesi ve Akören Mahallesi arasında bulunan doğalgaz boru hattında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Olay, saat 17.30 sıralarında Silivri Kadıköy Mahallesi ve Akören...

Silivri'de doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
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Silivri Kadıköy Mahallesi ve Akören Mahallesi arasında bulunan doğalgaz boru hattında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Silivri Kadıköy Mahallesi ve Akören Mahallesi arasında bulunan doğalgaz boru hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açık arazide bulunan doğalgaz boru hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrasında olay yerine Avcılar, Mimarsinan, Çatalca, Silivri gruplarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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