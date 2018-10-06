Silivri’de doğalgaz boru hattındaki patlamada çıkan yangın söndürüldü

Silivri Kadıköy Mahallesi ile Akören Mahallesi arasında bulunan doğalgaz boru hattında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Silivri Kadıköy Mahallesi ile Akören Mahallesi arasında bulunan doğalgaz boru hattında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Silivri Kadıköy Mahallesi ve Akören Mahallesi arasında bulunan doğalgaz boru hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki mahalle arasındaki açık arazide bulunan doğalgaz boru hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrasında olay yerine Avcılar, Mimarsinan, Çatalca, Silivri gruplarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgede gazın kesilmesini beklerken, yangının çevreye yayılmaması için önlem aldı. Doğalgaz boru hattının kapatılmasıyla birlikte ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Öte yandan yaşanan olayda yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çalışan 2 işçinin hafif şekilde yaralanarak Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.