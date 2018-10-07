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07 Ekim 2018 Pazar 13:01

Silivri’de doğalgaz patlamasına ilişki yeni görüntüler ortaya çıktı

Silivri’de dün yaşanan doğalgaz patlamasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Silivri’de Kadıköy Mahallesi ile Akören Mahallesi arasında bulunan doğalgaz boru hattında dün akşam saatlerinde patlama meydana gelmiş, çıkan yangın...

Silivri'de doğalgaz patlamasına ilişki yeni görüntüler ortaya çıktı
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Silivri’de dün yaşanan doğalgaz patlamasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Silivri’de Kadıköy Mahallesi ile Akören Mahallesi arasında bulunan doğalgaz boru hattında dün akşam saatlerinde patlama meydana gelmiş, çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştü. Silivri’de korku dolu anlar yaşanmasına neden olan patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın hemen ardından çekildiği belirtilen görüntülerde boru hattından çıkan alevler gökyüzüne yükseliyor.
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