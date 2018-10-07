Silivri’de dün yaşanan doğalgaz patlamasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Silivri’de Kadıköy Mahallesi ile Akören Mahallesi arasında bulunan doğalgaz boru hattında dün akşam saatlerinde patlama meydana gelmiş, çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştü. Silivri’de korku dolu anlar yaşanmasına neden olan patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın hemen ardından çekildiği belirtilen görüntülerde boru hattından çıkan alevler gökyüzüne yükseliyor.
Silivri’de doğalgaz patlamasına ilişki yeni görüntüler ortaya çıktı
Silivri’de dün yaşanan doğalgaz patlamasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Silivri’de Kadıköy Mahallesi ile Akören Mahallesi arasında bulunan doğalgaz boru hattında dün akşam saatlerinde patlama meydana gelmiş, çıkan yangın...