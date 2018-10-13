ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 22:39

Silivri’de kaçak içki operasyonu

Silivri Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından beraber yaşadığı kız arkadaşının evinde sahte içki ticareti yaptığı tespit edilen şahıs kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 140 adet sahte bandrollü kaçak içki, 37 adet kullanıma hazır...

Silivri'de kaçak içki operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Silivri Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından beraber yaşadığı kız arkadaşının evinde sahte içki ticareti yaptığı tespit edilen şahıs kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 140 adet sahte bandrollü kaçak içki, 37 adet kullanıma hazır ve 14 adet kullanılmış bandrol ele geçirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Silivri Kiptaş 2 sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen sahte içki ticareti ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, bir kişinin beraber yaşadığı kız arkadaşının evinden sahte içki ticareti yaptığını belirledi. Site önünde beklemeye başlayan ekipler, aracıyla çıkış yapan N.A. isimli şüpheliyi durdurarak arama yaptı. Aramalar sırasında araçta bulunan 2 adet içki şişesinin sorgusu yapılınca sahte olduğu tespit edilerek şahıs gözaltına alındı. Şahsın beraber yaşadığı kız arkadaşının evine baskın yapan ekipler değişik marka ve litre ebatlarında 140 adet sahte bandrollü kaçak içki, 37 adet kullanıma hazır ve 14 adet kullanılmış sahte bandrol ele geçirdi. Evde yapılan aramaların ardından şüpheli N.A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku