Silivri’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (İHA) – Silivri’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sinekli-Danamandıra yolu üzeri İSKİ Kuyuları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde Mustafa Koç ve Serdar Sultan’ın bulunduğu çöp kamyonu, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu trafo direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Mustafa Koç ve Serdar Sultan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Silivri Devlet Hastanesine kaldırılan Serdar Sultan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.