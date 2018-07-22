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22 Temmuz 2018 Pazar 18:03

Silivri’de korkutan anız yangını

Silivri’de kontrolsüz bir şekilde yakılan anız, rüzgarında etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine doğru yöneldi. Çevrede paniğe neden olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Silivri'de korkutan anız yangını
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Silivri’de kontrolsüz bir şekilde yakılan anız, rüzgarında etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine doğru yöneldi. Çevrede paniğe neden olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, Silivri Fener Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş akşam saatlerinde anızını yakmak istedi. Kontrolsüz bir şekilde yakılan 500 dönümlük anızdan çıkan alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Büyüyen alevler yerleşim yerlerine doğru yöneldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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