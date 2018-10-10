Silivri’de kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Emniyet Genel Müdürlüğünün “Trafik Kazalarını Önleme Planı” kapsamında D-100 Karayolu Kamiloba kavşağında drone denetimi ve trafik uygulaması yapıldı. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere ceza yağdı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün “Trafik Kazalarını Önleme Planı” kapsamında şehirlerarası yollarda drone denetimi ve trafik uygulaması yapılıyor. Silivri Bölge Trafik Denetleme istasyonu amirliği ekipleri de bu kapsamda Kamiloba kavşağında uygulama gerçekleştirdi. Kavşak üzerinde uçurulan drone görüntülerini inceleyen ekipler kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, cep telefonu ile görüşme, şerit ihlali gibi konularda kuralları hiçe sayan sürücülere ceza yazdı.