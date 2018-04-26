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26 Nisan 2018 Perşembe 12:41

Silivri’de lüks sitede dehşet

Silivri’de lüks bir sitede bir kadını silahla öldüren şahıs intihar etti.Edinilen bilgilere göre olay, Silivri’de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Mustafa B. isimli şahıs, siteye gelerek iki çocuk annesi Şennur T. isimli kadını silahla...

Silivri'de lüks sitede dehşet
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Silivri’de lüks bir sitede bir kadını silahla öldüren şahıs intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Silivri’de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Mustafa B. isimli şahıs, siteye gelerek iki çocuk annesi Şennur T. isimli kadını silahla vurdu. Saldırgan daha sonra silahı kendisine doğrulttu ve intihar etti. Mustafa B., olay yerinde hayatını kaybederken, Şennur T., isimli kadın da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
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