Sınav giriş belgesi çalınan öğrenci sınava giremedi

Adıyaman’ın Elmacık köyünden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için kent merkezine gelen öğrenci, sınav giriş belgesinin de içerisinde bulunduğu çantasının çalınması nedeniyle sınava giremedi.

Edinilen bilgilere göre, YKS’ye girmek üzere babası Nazif Şahin ile beraber Elmacık köyünden Adıyaman’a, gelen Ceren Şahin, sınav öncesi Yeşilyurt Mahallesi 2117 Sokak içerisinde bulunan bir akrabasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ceren Şahin, bin 500 lira değerinde olan cep telefonunu, kredi kartlarını ve öğrenci sınav giriş belgesinin de içerisinde olduğu çantasını babasına ait 02 DZ 039 plakalı otomobil içerisinde bıraktı. Babası Nazif Şahin ile birlikte akrabalarının evine giden Ceren Şahin, misafir oldukları evden ayrılarak gittiği otomobilde çantasını bulamadı. Otomobilin kapısının zorlanarak açıldığını ve içerisinde bulunan çantanın çalındığını fark eden baba, polisi araya yardım istedi. Sınava giriş belgesinin çalınması nedeniyle sınava giremeyen Ceren Şahin, çalınan kredi kartlarını da iptal ettirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.