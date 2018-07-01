ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 14:16

Sınav giriş belgesi çalınan öğrenci sınava giremedi

Adıyaman’ın Elmacık köyünden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için kent merkezine gelen öğrenci, sınav giriş belgesinin de içerisinde bulunduğu çantasının çalınması nedeniyle sınava giremedi.

Sınav giriş belgesi çalınan öğrenci sınava giremedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman’ın Elmacık köyünden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için kent merkezine gelen öğrenci, sınav giriş belgesinin de içerisinde bulunduğu çantasının çalınması nedeniyle sınava giremedi.

Edinilen bilgilere göre, YKS’ye girmek üzere babası Nazif Şahin ile beraber Elmacık köyünden Adıyaman’a, gelen Ceren Şahin, sınav öncesi Yeşilyurt Mahallesi 2117 Sokak içerisinde bulunan bir akrabasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ceren Şahin, bin 500 lira değerinde olan cep telefonunu, kredi kartlarını ve öğrenci sınav giriş belgesinin de içerisinde olduğu çantasını babasına ait 02 DZ 039 plakalı otomobil içerisinde bıraktı. Babası Nazif Şahin ile birlikte akrabalarının evine giden Ceren Şahin, misafir oldukları evden ayrılarak gittiği otomobilde çantasını bulamadı. Otomobilin kapısının zorlanarak açıldığını ve içerisinde bulunan çantanın çalındığını fark eden baba, polisi araya yardım istedi. Sınava giriş belgesinin çalınması nedeniyle sınava giremeyen Ceren Şahin, çalınan kredi kartlarını da iptal ettirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku