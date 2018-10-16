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16 Ekim 2018 Salı 14:38

Sınırda insan kaçaklığı operasyonu: 105 gözaltı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan Suriye uyruklu 92 kaçak ile 13 organizatör yakalandı.Altınözü’nde 12 mahalleden sorumlu Babatorun Jandarma Karakolu ekipleri, sınırdaki Hacıpaşa ve Kıyıgören...

Sınırda insan kaçaklığı operasyonu: 105 gözaltı
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Hatay’ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan Suriye uyruklu 92 kaçak ile 13 organizatör yakalandı.

Altınözü’nde 12 mahalleden sorumlu Babatorun Jandarma Karakolu ekipleri, sınırdaki Hacıpaşa ve Kıyıgören mahallelerinde yaptıkları takip sonucunda sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışan içlerinde çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 92 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili 13 organizatör de gözaltına alındı.

Jandarmada ifadeleri alınan 105 kişi Altınözü Adliyesine sevk edildi.
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