Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu 1 zanlı tutuklandı.Gaziantep İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şahinbey Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı operasyonla Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden sınır ihlali yaparak ülkeye giriş yapan PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu Hena İbrahim Aziz’ı, Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunduğu ikametinde gözaltına aldı. Hena İbrahim Aziz, sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece ’terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanarak Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Sınırı geçen YPG’li Gaziantep’te yakalandı
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu 1 zanlı tutuklandı.