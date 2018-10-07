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07 Ekim 2018 Pazar 09:58

Sınırı geçen YPG’li Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu 1 zanlı tutuklandı.

Sınırı geçen YPG'li Gaziantep'te yakalandı
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu 1 zanlı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şahinbey Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı operasyonla Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden sınır ihlali yaparak ülkeye giriş yapan PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu Hena İbrahim Aziz’ı, Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunduğu ikametinde gözaltına aldı. Hena İbrahim Aziz, sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece ’terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanarak Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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