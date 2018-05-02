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02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:37

Sinop’ta serinlemek için ırmağa giren 2 kardeşten 1’i boğuldu, 1’i kayboldu

Sinop’ta serinlemek için ırmağa giren 2 kardeşten 1’i boğuldu, 1’i ise kayboldu.Sinop’un Boyabat ilçesinde mermercilik yapan 2 kardeş iş sonrası serinlemek için girdikleri ırmaktan bir daha çıkamadı. Edinilen bilgiye göre, Kadınlı...

Sinop'ta serinlemek için ırmağa giren 2 kardeşten 1'i boğuldu, 1'i kayboldu
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Sinop’ta serinlemek için ırmağa giren 2 kardeşten 1’i boğuldu, 1’i ise kayboldu.

Sinop’un Boyabat ilçesinde mermercilik yapan 2 kardeş iş sonrası serinlemek için girdikleri ırmaktan bir daha çıkamadı. Edinilen bilgiye göre, Kadınlı köyünde mermer işi yapan 4 genç serinlemek için, Edil köyü ve Salar köyü arasında köprü yakınında Gök Irmak’ta suya girdi. Gençlerden Tanju Akbaş ve Kubilay Akbaş isimli iki kardeş akıntıya kapılarak kayboldu. Kardeşlerden 1’inin cesedine ulaşılırken, diğerini arama çalışması devam ediyor.
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