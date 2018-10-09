Siparişe giden motosikletli kurye kaza yaptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosikletli kuryenin kontrolünü kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ömer İ. 41 L 3787 plakalı motosikletle sipariş teslim etmek için yola çıktı. Yıldız Caddesi üzerinde seyir halindeyken Ömer İ. virajı alamadı. Motorun kontrolden çıkması sonucu düşen kuryenin bacağı motorun altında kalarak 7 metre sürüklendi. Bu sırada kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Yardım ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ömer İ.’ye ilk müdahale yapıldı. İlk yardımın ardından sürücü Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.