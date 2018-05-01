Sır cesedin ölüm nedeni ortaya çıktı

Adana’da ailesi kayıp başvurusunda bulunduktan bir hafta sonra derede cesedi bulunan gencin, trafik kazası yaparak dereye düşüp hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, 23 Nisan günü Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Bahar Caddesi’nde bulunan atık su kanalında meydana geldi. İddiaya göre, keçilerini otlatan bir kişi, dere içinde hareketsiz yatan birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Su altı polisi tarafından kanaldan çıkartılan cesedin üzerinden Zülfikar Karabaş adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Ceset, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesette herhangi bir dış müdahale olmadığı tespit edildi. Bu arada, Karabaş’ın olayın yaşandığı günden bir hafta öncesinde kayıp olduğuna dair poliste başvurusunun olduğu öğrenildi. Ceset, otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

Cinayet dedektifleri her şüpheyi değerlendirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, dereye giderek gencin ölümünün sırrını çözmek için titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Polis önce gencin cesedinin bulunduğu yerde incelemelerde bulundu. Cesedin bulunduğu yerde herhangi bir düşme izine rastlamayan polis bu kez de derenin karşı tarafına geçerek araştırmasını sürdürdü. Burada derenin sulama kanalının altından geçen kanal bölümünde bir motosiklet olduğunu gören ekipler, motosikleti dışarı çıkartıp inceleme yaptığında gencin kaza yaparak öldüğünü belirledi. Polis, motosikleti aileye gösterdiğinde motosikletin Zülfikar Karabaş’a ait olduğunu tespit etti.

Yapılan inceleme sonucu, Karabaş’ın gece Bahar Caddesi’nde ilerlerken karanlıkta yol zannedip dereye uçtuğu ve daha sonra suyun akıntısı ile kanala sürüklenip burada boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin daha sonra su akıntısı ile derenin öbür tarafına geçtiği saptandı.