Şırnak Jandarma Komutan Yardımcısı mahrem imamlarla ankesörden irtibat kurmuş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün mahrem yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferhat K.’nın mahrem imamlarla ankesörden irtibat kurduğu tespit edildi. İfadesinde FETÖ’nün batı imamı olan firari Süleyman Tiftik’in bir dönem örgüt abiliğini yaptığını söyleyen Ferhat K., FETÖ ile bağlantısının kopmaması için örgüt tarafından kendisinin Balyoz soruşturmasıyla tehdit edildiğini öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün mahrem yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferhat K.’nın mahrem imamlarla ankesörden irtibat kurduğu tespit edildi. İfadesinde FETÖ’nün batı imamı olan firari Süleyman Tiftik’in bir dönem örgüt abiliğini yaptığını söyleyen Ferhat K., FETÖ ile bağlantısının kopmaması için örgüt tarafından kendisinin Balyoz soruşturmasıyla tehdit edildiğini öne sürdü.

Türkiye Gazetesinin haberine göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ali Alper Saylan, FETÖ’nün jandarmadaki mahrem yapılanması soruşturması kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferhat K. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında Ferhat K.’nın mahrem imamlarla ankesörlü hatlardan irtibat kurduğu belirlendi. Mahrem yapı sorumlularının askeriyedeki kişilerle genellikle sabit kontörlü hatlardan görüştükleri, bu konuşmaların kısa olmasının nedeninin ise görüşmeye gelip gelmeyeceğinin teyit edilmesinden dolayı olduğu aktarıldı.

Ferhat K.’nın Ankara’da ankesörlü hatlardan 22 defa kimliği tespit edilemeyen mahrem imamlar tarafından arandığı tespit edildi. İddianamede, şüphelinin ankesörlü hatlardan gerçekleştirdiği görüşmelerin 1 dakikayı geçmediği belirtildi. Ferhat K. ile irtibat kuran mahrem imamın ardışık olarak başka askerleri de aradığı belirlendi.

Sabit hatlardan aranma metodunun gizliliğe riayet için sistematik olarak uygulandığını ve 2016 yılına kadar bu şekilde irtibat kurduğunu belirten Ferhat K., “Benimle İsmail kod isimli şahıs ilgileniyordu. Görüşmelere gelmezsem nedeni için sabit hatlardan arıyordu. Bu aramalarını çeşitli büfe, market gibi yerlerden, yani sabit hattan yaparak ve çok kısa kesiyorduk” dedi.

Örgüte karşı soğukluğunun FETÖ elebaşı Gülen’in Amerika’ya gidip oradan dönmemesi ile olduğunu kaydeden Ferhat K., 2016 Mart ayı içerisinde 94 devre WhatsAap grubu kurulduğunu, bu gruptan darbeden önce çıktığını söyledi. Ferhat K., ayrıca grubun darbe için örgütçü olan subaylar tarafından kurulmuş olabileceğini ifade etti.