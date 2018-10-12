Şırnak merkez Gabar Dağı bölgesi Güneyce köyü kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terör örgütü PKK’nın sözde Çırav Takım Sorumlusu “Rezan” kod adlı Serbest Paksoy ile sözde Gabar Beşli Yürütme Üyesi “Mahir Bota
IHAAW115448-ASA/12-10-2018 - Şırnak merkez Gabar Dağı bölgesi Güneyce köyü kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terör örgütü PKK’nın sözde Çırav Takım Sorumlusu “Rezan” kod adlı Serbest Paksoy ile sözde Gabar Beşli Yürütme Üyesi “Mahir Botan” kod adlı Selçuk Köse olduğu tespit edildi. 12.10.2018 11:54:48 TSI NNNN