ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 16:23

Şırnak şehidi memleketine uğurlandı

Şırnak Bestler Dereler Soru Tepe mevkisinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi.

Şırnak şehidi memleketine uğurlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şırnak Bestler Dereler Soru Tepe mevkisinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi.

Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Vali Yardımcıları Tunahan Efendioğlu, Sercan Gökdemir, 23. Piyade Tümen Komutanı Veli Tarakcı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın’ın, Türk bayrağına sarılı naaşı ambulanstan alınarak katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Şehit Jandarma Üstçavuş Akın’ın naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere kadar taşındı. Şehit Akın’ın cenazesi Uşak’a gönderilmek üzere helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na gönderildi.

Şırnak Bestler Dereler Soru Tepe mevkisinde, sabaha karşı bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Akın, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit düşmüştü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku