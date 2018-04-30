30 Nisan 2018 Pazartesi 22:48

Şırnak’ın Cizre ilçesi Nusaybin karayolunun 14’üncü kilometresinde bulunan Katran köyünde Mahmut Tak’a ait iki katlı bir ev, ilk bilgilere göre tüp patlaması sonucu çöktü. Olayda ev sahibi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda UMKE, AFA

IHAAW224815-ASA/30-04-2018 - Şırnak’ın Cizre ilçesi Nusaybin karayolunun 14’üncü kilometresinde bulunan Katran köyünde Mahmut Tak’a ait iki katlı bir ev, ilk bilgilere göre tüp patlaması sonucu çöktü. Olayda ev sahibi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 30.04.2018 22:48:15 TSI NNNN