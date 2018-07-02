ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:00

Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde insansız hava aracıyla tespit edilen 2 terörist, gerçekleştirilen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde insansız hava aracıyla tespit edilen 2 terörist, gerçekleştirilen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünden alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Cudi Dağı Anılmış bölgesinde insansız hava aracıyla arama yapıldı. Yapılan aramada 2 teröristin tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonda, yakın hava desteğiyle 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku