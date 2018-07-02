Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünden alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Cudi Dağı Anılmış bölgesinde insansız hava aracıyla arama yapıldı. Yapılan aramada 2 teröristin tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonda, yakın hava desteğiyle 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

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