Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde insansız hava aracıyla tespit edilen 2 terörist, gerçekleştirilen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.Edinilen bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünden alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Cudi Dağı Anılmış bölgesinde insansız hava aracıyla arama yapıldı. Yapılan aramada 2 teröristin tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonda, yakın hava desteğiyle 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde insansız hava aracıyla tespit edilen 2 terörist, gerçekleştirilen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.