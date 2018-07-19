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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:18

Şırnak’ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Uludere ilçesi Andaç köyü kırsalında hava harekatıyla etkisiz hale getirilen 5 teröristin ardından başlatılan operasyonda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilirken, 1 PKK’lı terörist ise yaralı olarak ele geçirildi. Yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak’ın Uludere ilçesi Andaç köyü kırsalında hava harekatıyla etkisiz hale getirilen 5 teröristin ardından başlatılan operasyonda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilirken, 1 PKK’lı terörist ise yaralı olarak ele geçirildi. Yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “19 Temmuz 2018 tarihinde ilimiz Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında 5 BTÖ mensubunun ölü olarak ele geçirildiği operasyon bölgesinde yapılan temas aramasında 1 BTÖ mensubu daha ölü olarak, 1 BTÖ mensubu da silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Bu şekilde söz konusu operasyonda toplam 6 BTÖ mensubu ölü, 1 BTÖ mensubu sağ olmak üzere 7 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarına ait; 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet Glock tabanca, 1 adet susturucu ve bol miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
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