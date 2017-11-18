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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:42

Şırnak’ta arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Şırnak’ın Kumçatı beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Şırnak'ta arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
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Şırnak’ın Kumçatı beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde ikamet eden iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı. Tartışma kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Nihat Y. (25) hayatını kaybetti, Beşir, Hamit ve Kasım S., ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın ardından jandarma ekipleri, Şırnak’ın Kumçatı beldesinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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