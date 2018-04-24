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24 Nisan 2018 Salı 10:20

Şırnak’ta EYP patlamasında 1 asker şehit oldu

Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkisinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan 1 asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şırnak'ta EYP patlamasında 1 asker şehit oldu
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Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkisinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan 1 asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

EYP patlaması sonucu yaralanan asker için bölgeye istenilen helikopter ile 23. Piyade Tümen Komutanlığına, ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı asker şehit oldu. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “23 Nisan 2018 tarihinde icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli operasyonunda, ilimiz Merkez ilçe Soru Tepe mevkiinde, 24 Nisan 2018 günü sabah saatlerinde 1 jandarma personelimiz önceden tuzaklanmış EYP’nin patlaması sonucu yaralanmış Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit olan personelimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
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