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24 Temmuz 2018 Salı 10:32

Şırnak’ta hain saldırı: 1 yaralı

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinin Fındık beldesi kırsalı bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 uzman çavuş yaralandı.

Şırnak'ta hain saldırı: 1 yaralı
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Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinin Fındık beldesi kırsalı bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 uzman çavuş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Fındık beldesinin Gabar Dağı bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir asker yaralandı. Güvenlik güçlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devam eden operasyon bölgesine Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığından helikopterlerle birlikler gönderildi. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi.
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