Şırnak’ta terör örgütü PKK milis ve işbirlikçilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Karacadağ bölgesinde 1 Temmuz’da gerçekleştirilen yakın hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik de operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4’ü kadın 15 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şırnak’ta terör operasyonu: 15 gözaltı
Şırnak’ta terör örgütü PKK milis ve işbirlikçilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı.