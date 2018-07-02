Şırnak’ta terör operasyonu: 15 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Karacadağ bölgesinde 1 Temmuz’da gerçekleştirilen yakın hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik de operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4’ü kadın 15 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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