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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:46

Şırnak’ta terör operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak’ta terör örgütü PKK milis ve işbirlikçilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı
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Şırnak’ta terör örgütü PKK milis ve işbirlikçilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Karacadağ bölgesinde 1 Temmuz’da gerçekleştirilen yakın hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik de operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4’ü kadın 15 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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