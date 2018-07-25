Şişli’de filmleri aratmayacak gasp olayı

Şişli’de arkadaşlarını gasp etmesi için kiralık tetikçi tutan 3 kişi, tuttukları tetikçi tarafından vuruldu. Kiralık tetikçi ise 500 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Şişli’de arkadaşlarını gasp etmesi için kiralık tetikçi tutan 3 kişi, tuttukları tetikçi tarafından vuruldu. Kiralık tetikçi ise 500 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Şişli’de filmleri aratmayacak olay geçtiğimiz gün meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen 3 kişi, reklam işiyle uğraşan E.Y. isimli arkadaşlarının bir şirketten 500 bin lira alacağını öğrendi. Bunun üzerine 3 arkadaş, 500 bin lira para çekecek olan E.Y.’yi gasp etmek için plan yaptı. Kiralık tetikçi tutan 3 kafadar, arkadaşlarının bankaya gitmesini beklemeye başladı. E.Y.’nin bankaya gittiğini öğrenen 3 kişi, kiralık tetikçiye haber verdi. Gelen haber üzerine kiralık tetikçi banka çıkışında beklemeye başladı. Alacağını çekle tahsil eden E.Y. bir süre sonra bankaya gelerek parayı çekti. Bankadan çıktığı sırada E.Y. ve işbirlikçi Y.A.’nın önü tetikçi tarafından kesildi. Silahla rastgele ateş açmaya başlayan silahlı şahıs E.Y.’yi göğsünden, işbirlikçi Y.A.’yı da başından yaraladı. Para dolu poşeti alan şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kurşunlara maruz kalan E.Y. ve Y.A ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda arkadaş oldukları tespit edilen şüphelilerden O.Ö., E.Y.’yi hastanede ziyaret ettiği sırada gözaltına aldı. 3’üncü şüpheli olan Ö.G. ise ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucunda evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

İfadesi alınan Y.A.’nın sorgusunda, "Bize bunu nasıl yaptı, inanamıyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli O.Ö.’nün ise ifadesinde, “Biz Ö.G.’ye ateş eden şüpheliyi sadece verdiğimiz adrese motorla götür dedik. O da götürmüş sonra oradan gitmiş. Şüpheli olan kişi ise iki arkadaşımızı da vurup kaçmış” dedi.

Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından O.Ö., Y.A. ve Ö .G. hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye sevk edildi. Kiralık tetikçinin ise 2011 yılında polise el bombası atmaktan aranmasının olduğu ortaya çıktı. 500 bin lirayı alarak kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için geniş çapta soruşturma başlatıldı.