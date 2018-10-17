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17 Ekim 2018 Çarşamba 18:30

Sitede yüksek voltajdan çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sitede yüksek voltajdan dolayı yangın çıktı. Vatandaşların müdahalesi faciayı önlerken, site sakinleri kendilerini dışarıya zor attı.Edinilen bilgiye göre olay Yunus Emre Mahallesi Oba Kent Sitesi’nde...

Sitede yüksek voltajdan çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sitede yüksek voltajdan dolayı yangın çıktı. Vatandaşların müdahalesi faciayı önlerken, site sakinleri kendilerini dışarıya zor attı.

Edinilen bilgiye göre olay Yunus Emre Mahallesi Oba Kent Sitesi’nde meydana geldi. Sabah saat 09.00’dan itibaren Alanyurt bölgesinde kesik olan elektrik saatler sonra verilmeye başlandı. Site sakinlerinin iddialarına göre yüksek voltajda enerji verilmesi üzerine sitede bulunan elektronik cihazlar yandı. Yüksek voltajdan dolayı doğalgaz boruları da alev aldı. Korku dolu anların yaşandığı sitede, site sakinleri elektrik şalterlerini ve doğalgaz vanalarını kapatarak muhtemel bir facianın önüne geçti. Bir anda binanın içerisini ve evleri duman kapladı. Apartman sakinleri kendilerini güçlükle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, UEDAŞ ve İngaz ekipleri sevk edildi.

Sitesi sakinlerinden Yunus Şimşek, "Yangını fak ettik, hemen aşağı inip şalterleri kapattık.Daha sonra doğalgaz vanalarını kapattık. Burayla ilgilenirken bu kez yukarıdaki dairede yangın çıktı. Doğalgaz ve mutfakta bulunan elektrik kablolarında sıkıntı vardı. İçerisini dumanlar kaplandı. Hemen dışarıya çıktık. Gece olsaydı bir çok kişi dumandan dolayı zehirlenirdi. Büyük bir faciadan kurtulduk diyebiliriz" diye konuştu.

Korku dolu anların yaşandığı olayda çok sayıda kişinin mağdur olduğu öğrenildi. Ayrıca aynı sıkıntının değişik sitelerde de yaşandığı bilgisine ulaşıldı.
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