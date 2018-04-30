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30 Nisan 2018 Pazartesi 22:12

Sitoçi cinayeti soruşturmasında tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mahkemeye sevk edilen 38 kişiden, aralarında Kemal Serdar Sitoçi cinayetinden sorumlu B.Ü. dahil 27 şüpheli tutuklandı. 11 kişi ise hakkında ‘adli kontrol’ tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sitoçi cinayeti soruşturmasında tutuklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mahkemeye sevk edilen 38 kişiden, aralarında Kemal Serdar Sitoçi cinayetinden sorumlu B.Ü. dahil 27 şüpheli tutuklandı. 11 kişi ise hakkında ‘adli kontrol’ tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Beyoğlu’nda suç örgütüne yapılan operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27 kişi tutuklandı, 11 kişi ise ’adli kontrol tedbiri’ uygulanarak serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında, Ataköy’de spor yaparken öldürülen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi’nin cinayetinden sorumlu şüpheli B.Ü.’nün de olduğu öğrenildi.
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