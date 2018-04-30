Sitoçi cinayeti soruşturmasında tutuklama

Beyoğlu’nda suç örgütüne yapılan operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27 kişi tutuklandı, 11 kişi ise ’adli kontrol tedbiri’ uygulanarak serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında, Ataköy’de spor yaparken öldürülen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi’nin cinayetinden sorumlu şüpheli B.Ü.’nün de olduğu öğrenildi.

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