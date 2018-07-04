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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:37

Sivas’ta cenazeler yakınlarına teslim edildi

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yanan araçlarının içerisinde hayatlarını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Sivas'ta cenazeler yakınlarına teslim edildi
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Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yanan araçlarının içerisinde hayatlarını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi ilçe sınırında geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Hamza Aydemir (38) yönetiminde ki 34 BMV 30 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan 06 ERN 77 plakalı aracın çarpışması ile 06 ERN 77 plakalı aracın LPG tankının alev alması ile araçta mahsur kalan, Naim Özgel (54) eşi Şehriban Özgel (56) oğulları, Gökhan Özgel (30), gelinleri Filiz Özgel (26) ve dört yaşındaki torunları Kağan Özgel hayatını kaybetmişti. Aileden geride kalan tek kişi evli olan Oya Özgel Görmez oldu. Cenazeler bugün adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan yakınlarına teslim edildi. 4 yaşındaki Kağan’ın cenazesi anne Filiz ile aynı tabuta konuldu. Özgel ailesinin ikamet ettikleri Ankara’dan hareket ederek tatil için memleketleri Ardahan’a gittikleri öğrenildi. Özgel ailesinin Ankara’nın Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek.
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