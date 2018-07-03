ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 16:18

Sivas’ta ölenlerin kimlikleri belli oldu

Sivas’ın İmranlı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu.

Sivas'ta ölenlerin kimlikleri belli oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sivas’ın İmranlı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu.

Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi ilçe sınırında meydana gelen kazada, Hamza Aydemir (38) yönetiminde ki 34 BMV 30 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan 06 ERN 77 plakalı aracın çarpışması ile 06 ERN 77 plakalı aracın LPG tankının alev alması sonucu, araçta mahsur kalarak hayatlarını kaybeden beş kişinin kimlikleri belli oldu. Yapılan incelemede yanarak ölen beş kişinin aynı aileden; Gökhan Özgel (30), Naim Özgel (54) Şehriban Özgel (56), Filiz Özgel (26) ve dört yaşındaki Kağan Özgel olduğu anlaşıldı. Kazada hayatını kaybeden Naim Özgel ve Şehriban Özgen’in karı koca oldukları, Gökhan Özgen’in oğulları, Filiz Özgen’in gelinleri, Kağan Özgen’in ise torunları olduğu öğrenildi. Aynı kazada 34 BMV 30 plakalı araçta bulunan ve yaralanan; S.A.(36), E.A.(7), G.A.(13) ve M.A.(11)’nin tedavileri sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku