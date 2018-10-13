ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:44

Sivas’ta otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

Sivas’ta otomobilin şarampole uçması sonucu 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı.Kaza saat 17.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 58 AU 334 plakalı otomobil sürücüsünün...

Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sivas’ta otomobilin şarampole uçması sonucu 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 58 AU 334 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Takla atan otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Y.K., H.K., Z.S., L.Z.Ö. ve A.Ö. yaralandı. Yaralılar bulundukları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken, 112 sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku