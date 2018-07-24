Sivas’ta silahlı soygun

Sivas’ta markete giren silahlı soyguncu kasiyeri etkisiz hale getirerek kasadan paraları alarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ın işlek caddelerinden Bağdat Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Silahlı markete giren soyguncu bayan kasiyere silahını doğrultarak kasada bulunan yaklaşık 600 TL’yi alıp, kiralık olduğu öğrenilen bir araçla Kayseri istikametine kaçtı. Soyguncuyu bir süre takip eden polis ekipleri yakalayamayarak elinden kaçırdı. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler soyguncunun benzer suçlardan sabıkası bulunan B.K. (41) olduğunu tespit etti. Olayda yaralanan olmadı. Soyguncunun bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.