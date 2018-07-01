Sivas’ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 27 yaralı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde Selamet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Yasin H. idaresindeki 01 KKK 04 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte minibüste bulunan 27 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Numune Hastanesi ve Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.