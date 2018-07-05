Sivas’taki kazada ölen aynı aileden 5 kişi Ankara’da defnedildi

Kaza, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde gece saatlerinde meydana geldi. Gökhan Özgel kontrolündeki 06 ERN 77 plakalı araç ile Hamza A. yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı araç, kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 06 ERN 77 plakalı aracın LPG tankı alev aldı. Araç içerisinden çıkamayan sürücü Gökhan Ö. (30) annesi Şehriban (56), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan (4) olay yerinde, babası Naim Ö. (64) ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Ankara’ya getirilen cenazeler Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü. Cenazeler öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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