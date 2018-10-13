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13 Ekim 2018 Cumartesi 20:42

Siverek’te rehabilitasyon merkezinin servisi kaza yaptı: 1’i ağır 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.Kaza öğleden sonra Siverek-Şanlıurfa karayolunun 25’inci kilometresinde Cehennem Deresi mevkiinde meydana...

Siverek'te rehabilitasyon merkezinin servisi kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Siverek-Şanlıurfa karayolunun 25’inci kilometresinde Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Siverek merkezden Hilvan’a özel rehabilitasyon merkezinden öğrenci taşıyan M.A.T. (22) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada Yeter G. (8), Kader G. (12), Hamza A. (12) ile Bahri K. (11) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin olayı görmeleri üzerine, olay yerine 112 acil ekibi çağrıldı. Olay yerine intikal eden ambulanslarla yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 8 yaşındaki Yeter G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
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