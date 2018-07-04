Siverek’te taciz iddiasıyla gözaltına alınan memur tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 14 yaşında bir erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, bir kamu kurumunda memur olan Serdar Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı.Edinilen bilgilere göre, ilçenin...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 14 yaşında bir erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, bir kamu kurumunda memur olan Serdar Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gülabibey Mahallesi’nde yaşayan Serdar Y.’nin evine sürekli küçük yaşta bir çocuğun girip çıkması, mahalle sakinlerini şüphelendirdi. Bir grup mahalle sakini Serdar Y.’nin evini basarak, zanlıyı linç etmek istedi, bir grupta tacizci iddia ettikleri şahsın arabasını yaktı. Diğer mahallelilerin araya girmesiyle linçten kurtulan Serdar Y. olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Zanlı sorgulaması sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, tacize uğradığı iddia edilen 14 yaşında ki M.S. devlet korumasına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.