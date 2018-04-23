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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:39

Sivil araçlara kapalı yolda trafik kazası: 2 yaralı

Denizli’de sivil araçlara kapalı yolda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Denizli’nin Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Sivil araç geçişinin yasak olduğu bulvara 41 YN 667 plakalı motosikleti ile giren Mehmet A. isimli şahıs,...

Sivil araçlara kapalı yolda trafik kazası: 2 yaralı
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Denizli’de sivil araçlara kapalı yolda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli’nin Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Sivil araç geçişinin yasak olduğu bulvara 41 YN 667 plakalı motosikleti ile giren Mehmet A. isimli şahıs, o sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Özden isimli yayaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve Özden yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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