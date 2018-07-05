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05 Temmuz 2018 Perşembe 07:07

Sivriada açıklarında kuru yük gemisiyle çarpışan LPG Tankeri Küçükçekmece’ye getirildi

Dün gece Sivriada açıklarında kuru yük gemisi ile çarpışan LPG Tankeri İstanbul Boğaz Trafik Servisi kontrolünde adli işlemler için Küçükçekmece Demir Sahasına getirildi.Dün gece saat 23:00 sıralarında Sivriada açıklarında kuru yük...

Sivriada açıklarında kuru yük gemisiyle çarpışan LPG Tankeri Küçükçekmece'ye getirildi
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Dün gece Sivriada açıklarında kuru yük gemisi ile çarpışan LPG Tankeri İstanbul Boğaz Trafik Servisi kontrolünde adli işlemler için Küçükçekmece Demir Sahasına getirildi.

Dün gece saat 23:00 sıralarında Sivriada açıklarında kuru yük gemisi ile çarpışan Moğolistan Bayraklı Mongolya Limanına kayıtlı Gammagas LPG Tankeri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İstanbul Boğaz Trafik Servisi kontrolünde adli işlemler için Küçükçekmece Demir Sahasına getirildi.
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