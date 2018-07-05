Dün gece Sivriada açıklarında kuru yük gemisi ile çarpışan LPG Tankeri İstanbul Boğaz Trafik Servisi kontrolünde adli işlemler için Küçükçekmece Demir Sahasına getirildi.Dün gece saat 23:00 sıralarında Sivriada açıklarında kuru yük gemisi ile çarpışan Moğolistan Bayraklı Mongolya Limanına kayıtlı Gammagas LPG Tankeri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İstanbul Boğaz Trafik Servisi kontrolünde adli işlemler için Küçükçekmece Demir Sahasına getirildi.
Sivriada açıklarında kuru yük gemisiyle çarpışan LPG Tankeri Küçükçekmece’ye getirildi
Dün gece Sivriada açıklarında kuru yük gemisi ile çarpışan LPG Tankeri İstanbul Boğaz Trafik Servisi kontrolünde adli işlemler için Küçükçekmece Demir Sahasına getirildi.Dün gece saat 23:00 sıralarında Sivriada açıklarında kuru yük...