Sivrisinek ısırığı öldürdü

Nijerya’da sivrisinek ısırması sonucu hastanelik olan genç, tedavi gördüğü Kahramanmaraş’ta hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi, Şahintepe Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Tanır (34) iş için bulunduğu Nijerya’da Anofel cinsi sivrisinek ısırması sonucu rahatsızlandı. Hiçbir sağlık sorunu bulunmayan Tanır, sivrisinek ısırığıyla bulaşan malarya (sıtma) hastalığına yakalandı. Bir süre Nijerya’da tedavi altında tutulan Tanır, Türkiye’ye gönderildi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi’ne getirilen ve AB rh + (pozitif) kanı değiştirilmesi gereken Mustafa Tanır için ailesi ve arkadaşları seferber oldu. Sıtma virüsünün tüm vücuduna yayıldığı anlaşılan Mustafa Tanır, hayatını kaybetti.