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01 Mayıs 2018 Salı 10:49

Şofbenden çıkan yangın dumanından etkilendiler

Zonguldak’ta şofbenden çıktığı tahmin edilen yangının dumanından etkilenen 2’si çocuk 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şofbenden çıkan yangın dumanından etkilendiler
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Zonguldak’ta şofbenden çıktığı tahmin edilen yangının dumanından etkilenen 2’si çocuk 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Elif Caddesi üzerindeki Hasan Duyar’a ait evde meydana geldi. Şofbenden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede binayı sardı. Çevredekiler panikle durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Songül Altunkaya, evin balkonundan girerek uykuda oldukları öğrenilen iki çocuğu kurtardı. Bu sırada dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen Arife Duyar ve Gülten Çekin’e de olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Dumandan etkilenen 2’si çocuk 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış sebebini araştırma çalışmalarına başladı.
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