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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:28

Sokakta bulduğu 50 bin dolarlık çekleri polise teslim etti

Samsun’da bir kişi sokakta bulduğu 50 bin dolar değerindeki çekleri sahibinin bulunması için polise teslim etti.Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda ikinci el cep telefonu alım satımı ve tamir işi yapan Fatih...

Sokakta bulduğu 50 bin dolarlık çekleri polise teslim etti
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Samsun’da bir kişi sokakta bulduğu 50 bin dolar değerindeki çekleri sahibinin bulunması için polise teslim etti.

Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda ikinci el cep telefonu alım satımı ve tamir işi yapan Fatih Gül, Rasathane Mahallesi’nde sabah iş yerine giderken evinin yanındaki çöp konteyneri yakınında yerde her biri 25’er bin ABD doları yazılı 2 adet 50 bin dolarlık (238 bin lira) çek buldu. Amerikan bankasına ait ve üzerinde yabancı uyruklu bir kişinin adı yazılı çekleri iş yerine götüren Fatih Gül, buradan 155 polis imdat servisine telefon açarak çekin sahibinin bulunması için polisten yardım istedi. Fatih Gül’ün iş yerine giden polisler, tutanak karşılığında 2 adet 50 bin dolarlık çeki teslim aldı.

Polis ekipleri çeki düşüren vatandaşları aramak için çalışmalarını sürdürüyor.
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