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12 Ekim 2018 Cuma 13:41

Sokakta durdurduğu engelli kızı taciz etti

Şanlıurfa’da engelli olduğu belirtilen küçük bir kızın 50 yaşlarındaki bir sapık tarafından dakikalarca cinsel tacize uğraması güvenlik kameralarına yansıdı.

Sokakta durdurduğu engelli kızı taciz etti
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Şanlıurfa’da engelli olduğu belirtilen küçük bir kızın 50 yaşlarındaki bir sapık tarafından dakikalarca cinsel tacize uğraması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde yaşandı. Sokakta yürüyen engelli olduğu belirtilen küçük bir kız, kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarındaki bir sapığın cinsel tacizine uğradı. Sapık adam duvar dibinde sıkıştırdığı engelli küçük kızı dakikalarca taciz ederken küçük kız ise sapığın elinde kurtulmak için yoğun çaba harcadı. Güvenlik kameralarına da yansıyan iğren olayın ardından sapık adam, küçük kızı yanından uzaklaştırmak için el hareketleri yaptı. bir süre etrafını kontrol eden sapık olay yerinden uzaklaştı.

Sapığın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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