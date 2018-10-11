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11 Ekim 2018 Perşembe 16:18

Sokakta yürüyen kadını videoya çeken şüpheli tutuklandı

Manisa’da sokakta yürüyen bir kadını videoya çeken ve çevredekiler tarafından linç girişiminde bulunulan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Mahallesinde sokakta yürüyen S.K.’yı...

Sokakta yürüyen kadını videoya çeken şüpheli tutuklandı
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Manisa’da sokakta yürüyen bir kadını videoya çeken ve çevredekiler tarafından linç girişiminde bulunulan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Mahallesinde sokakta yürüyen S.K.’yı gizlice takip ederek video çeken E.A. vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Vatandaşların elinden güçlükle kurtarılan E.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika işçisi olduğu öğrenilen E.A., Murat Caddesi üzerinde yürüyen S.K. adlı bir kadını takip ederek videoya çekti. E.A. tarafından kadının videosunun çekildiğini fark eden çevredeki esnaf, E.A.’yı durdurarak telefonunu elinden aldı. Telefonda S.K.’nın yolda yürürken çekilmiş görüntülerini gören çevredeki vatandaşlar, E.A.’ya linç girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli E.A.’yı vatandaşların linç girişiminden kurtararak karakola götürüldü. E.A.’nın telefonunda başka kadınların videolarının da olduğu öğrenildi.
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