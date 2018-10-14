Somali’deki çifte saldırıda ölü sayısı 20’ye yükseldi

Somali’de meydana gelen çifte bombalı saldırıda ölü sayısının 20’ye yükseldiği belirtildi.
Somali’nin güneybatısındaki Baydabo şehrinde dün akşam saatlerinde 2 farklı yerde düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısının 20’ye yükseldiği bildirildi. Baydabo hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 40 kişinin tedavi edildiği ifade edildi.
Baydabo’daki ilk saldırının bir restoranın içinde, diğer saldırının ise bir otelde düzenlendiği öğrenildi.Saldırıyı, Eş-Şebab örgütü üstlendi.