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01 Temmuz 2018 Pazar 13:15

Sopa ve parke taşlarıyla eczaneye saldırdılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde muadil ilaç yüzünden çıkan tartışma sonrası bir grubun sopa ve parke taşlarıyla eczaneye saldırması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Sopa ve parke taşlarıyla eczaneye saldırdılar
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Mersin’in Tarsus ilçesinde muadil ilaç yüzünden çıkan tartışma sonrası bir grubun sopa ve parke taşlarıyla eczaneye saldırması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi karşısında bulunan bir eczanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eczaneye ilaç almaya gelen bir kişi ile eczane çalışanları arasında muadil ilaç tartışması çıktı. Diğer vatandaşların araya girmesiyle eczaneden ayrılan kişi daha sonra kalabalık bir grupla tekrar eczaneye geldi. Parke taşları ile eczaneye saldıran şahıslar, eczane çalışanlarından Süleyman Kaya’yı ağır yaralarken, eczanede çalışan diğer 3 kişiyi de çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 zanlı gözaltına alınırken, yaralanan eczane çalışanları hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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