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09 Ekim 2018 Salı 13:53

Sosyal medya üzerinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahsa gözaltı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sosyal medya üzerinden tarihi eser kaçakçılığı yapan Ç.K. isimli şahıs 2 ay süren çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahısın yanındaki çantadan 32 adet tarihi eser...

Sosyal medya üzerinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahsa gözaltı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sosyal medya üzerinden tarihi eser kaçakçılığı yapan Ç.K. isimli şahıs 2 ay süren çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahısın yanındaki çantadan 32 adet tarihi eser satılmak üzereyken ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oluşturduğu sahte sosyal medya hesapları üzerinden bir şahısın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratını alan Kocaeli İL Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, harekete geçti. Ekipler tarafından 2 ay boyunca yapılan çalışmada şahısın kimliği belirlendi. İsminin Ç.K. olduğu öğrenilen şahıs, 32 adet daha tarihi eseri satmak üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahısın yanında bulunan bilgisayar çantasının içerisinde piyasaya sürmek üzere olduğu belirlenen çeşitli dönemlere ait 14 adet bilezik, küpe ve yüzük, 16 adet ziynet eşyası, 2 adet olmak üzere toplamda 32 adet tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu. Şahısın jandarma komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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