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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:34

Sosyal medya üzerinden çocuk pornografisi paylaşan şahıs tutuklandı

Kocaeli’de sosyal medya üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli çok sayıda görüntü paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Şahsın evinde yapılan aramada çok müstehcen içerikli çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sosyal medya üzerinden çocuk pornografisi paylaşan şahıs tutuklandı
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Kocaeli’de sosyal medya üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli çok sayıda görüntü paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Şahsın evinde yapılan aramada çok müstehcen içerikli çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyeti Çevrimiçi Çocuk İstismarı Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, internet sitelerine çocuk pornografisi yüklemeleri yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda sosyal medya üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli çok sayıda görüntü paylaştığı tespit edilen bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada bulunan dijital materyallerde, içeriğinde çok sayıda çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntüye rastlanıldı.

Yakalanan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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